На Одещині працівники РДА крали гроші для малозабезпечених

На Одещині правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила понад мільйон гривень соціальної допомоги для малозабезпечених сімей.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, до складу угруповання входили службові особи Овідіопольської райдержадміністрації.

У п’ятницю, 7 липня, трьом членам злочинної групи повідомлено про підозри у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Серед них колишній начальник управління, діючий начальник відділу та головний спеціаліст райдержадміністрації.

За даними слідства, для отримання бюджетних коштів, а саме соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям підозрювані пропонували особам, які зареєстровані та проживають на території району, надати свої персональні дані для оформлення матеріальної допомоги. Законних підстав для одержання соцдопомоги ці громадяни не мали.

Згідно зі злочинною схемою, "пільговики" після одержання державної допомоги мали віддавати половину організатору злочинного угрупування.

Протягом декількох років учасники угруповання необґрунтовано оформили соціальні виплати 17 особам. Внаслідок таких дій злочинна група привласнила 1 млн грн коштів з державного бюджету.