Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі
У Києві біля метро Голосіївська, поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух.
Про це повідомляють користувачі Facebook.
За даними сторінки "Київ оперативний", попередньо, вибухнув газ.
Як видно з фото, будівля зазнала серйозних руйнувань.
Як повідомила в Facebook речниця поліції Києва Оксана Блищик, в результаті вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі двох осіб госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Пізніше Блищик повідомила, що з-під завалів дістали жінку, її також доставлять до лікарні.
За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. Обвалилося перекриття між поверхами.
"На місці працюють всі рятувальні служби, слідчого-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рятувальники проводять евакуацію та розбирають завали", - додала вона.
Українська правда
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