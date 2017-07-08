Постраждала від вибуху в Голосіївському районі померла

378 переглядів
Субота, 8 липня 2017, 15:00

Жінка, яка постраждала в результаті вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі Києва, від отриманих травм померла в машині "швидкої допомоги".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

"Одна жінка, яку везли до лікарні, померла в машині швидкої допомоги", - сказали в прес-службі.

У ДСНС зазначили, що під завалами в даний час можуть перебувати ще люди, але їхня кількість невідома, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Пізніше керівник прес-служби ГУ ДСНС України в Києві Світлана Водолага повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна", що в даний час на місці вибуху почалася пожежа.

Вона також зазначила, що через вибух обвалилося перекриття між 2-м і 3-м поверхами.

Раніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила про трьох постраждалих в результаті вибуху, імовірно, побутового газу в житловому будинку в Голосіївському районі Києва.

Теми: Київ надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі 8 липня 2017, 14:11
Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів 7 липня 2017, 15:19
7 липня в центрі Києва обмежать рух транспорту 7 липня 2017, 06:03
powered by lun.ua
Головні новини
Постраждала від вибуху в Голосіївському районі померла
Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі
МЗС Польщі: спроби посварити Варшаву і Київ є елементом гібридної війни
Пєсков: треба готувати телефонну розмову в "нормандському форматі"
Усі новини
Їжа липня

Що готувати в липні: рецепти страв з сезонних продуктів

Історія

Наймолодший бойовий офіцер-українець Першої світової. Поручник Осип Яримович