Постраждала від вибуху в Голосіївському районі померла

Жінка, яка постраждала в результаті вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі Києва, від отриманих травм померла в машині "швидкої допомоги".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

"Одна жінка, яку везли до лікарні, померла в машині швидкої допомоги", - сказали в прес-службі.

У ДСНС зазначили, що під завалами в даний час можуть перебувати ще люди, але їхня кількість невідома, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Пізніше керівник прес-служби ГУ ДСНС України в Києві Світлана Водолага повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна", що в даний час на місці вибуху почалася пожежа.

Вона також зазначила, що через вибух обвалилося перекриття між 2-м і 3-м поверхами.

Раніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила про трьох постраждалих в результаті вибуху, імовірно, побутового газу в житловому будинку в Голосіївському районі Києва.