Штаб: У суботу бойовики стріляли 11 разів

103 перегляди
Субота, 8 липня 2017, 18:41

У суботу бойовики 11 разів обстрілювали підрозділи ЗСУ, втрат серед бійців сил АТО внаслідок обстрілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 8 липня. 

На приморському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій з боку бойовиків, 4 з них  здійснили в районі Широкиного з використанням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околицях Мар'їнки бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм. 

У напрямку Донецька бойовики вели вогонь по силах АТО біля Зайцевого, Пісків та у передмісті Авдіївки, застосовуючи піхотне озброєння та великокаліберні кулемети та БМП.

На Луганському напрямку в районі Бахмутської траси бойовики стріляли поблизу Кримського з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 22 обстріли, 4 поранених 8 липня 2017, 07:25
День в АТО: 10 обстрілів, 4 поранених 7 липня 2017, 19:26
Журналістка: Поліція на блокпосту погрожувала і повалила мене на землю 7 липня 2017, 14:16
powered by lun.ua
Головні новини
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
G20 погодила декларацію саміту, врахувавши позицію США по клімату
Вибух у Голосіївському районі: 1 загибла, 6 постраждалих
Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі
Усі новини
Як пережити розрив

Експерт назвав 7 кроків до зцілення розбитого серця

Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами