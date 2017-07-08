Путін заявив, що в Україні - русофоби, а з Трампом встановлено "особисті відносини"

Президент РФ Володимир Путін звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики".

Про це Путін заявив за після саміту G20 у Гамбурзі, пише Інтерфакс.

"Інтереси російського і українського народів, я в цьому переконаний, повністю збігаються. Не збігаються лише інтереси сьогоднішнього керівництва України і деяких там політичних кіл сьогоднішньої України", - заявив він.

За його словами, "і Росія, і Україна зацікавлені у співробітництві, у тому, щоб об'єднувати свої конкурентні переваги, розвивати свої економіки".

"Сьогоднішні українські колеги намагаються цим знехтувати... У них залишився лише один товар, яким вони успішно торгують - русофобія. І ще вони торгують політикою поділу Росії і України", - зазначив Путін.

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"Трамп телевізійний дуже відрізняється від реального людини... Він абсолютно конкретний, адекватно сприймає співрозмовника, швидко аналізує, відповідає на поставлені питання і ті, що виникають в ході дискусії", - сказав Путін.

"Мені здається, що, якщо ми будемо будувати наші відносини, як пройшла наша бесіда вчора, то є всі підстави припускати, що ми зможемо хоча б частково відновити той рівень взаємодії, який нам потрібен", - додав президент.