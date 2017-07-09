США виділять чотирьом країнам більше $600 млн допомоги

167 переглядів
Неділя, 9 липня 2017, 02:27

Сполучені Штати Америки оголосили про надання допомоги Ємену, Сомалі, Південному Судану і Нігерії на суму понад $630 млн.

Рішення про це було оголошено після участі президента Дональда Трампа в саміті G20 в Гамбурзі, передає "Радіо Свобода".

Хоча Сполучені Штати є найбільшим гуманітарним донором у світі, запропоновані Трампом скорочення іноземної допомоги - більш ніж на 30 відсотків - викликали стурбованість серед лідерів країн.

Загальна гуманітарна допомога США чотирьом країнам, де, за оцінками ООН, понад 30 млн людей потребують термінової продовольчої допомоги, в даний час складає більше $1,8 мільярда в цьому фінансовому році.

Десятки мільйонів людей в Ємені, Сомалі, Південному Судані та Нігерії стикаються з голодом в умовах конфліктів.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
9 липня Тіллерсон прибуде до Києва для зустрічі з Порошенком 9 липня 2017, 01:15
Путін розповів про бесіди щодо втручання у вибори в США та Німеччині 8 липня 2017, 22:06
G20 погодила декларацію саміту, врахувавши позицію США по клімату 8 липня 2017, 17:37
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла
Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС
Коломойський про "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанка: Ніхто ховатися не збирається
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
Усі новини
Фото

18 світлин про місця несвободи: все, що ви не хотіли би знати

Карта пляжів

МОЗ попереджає, де не можна купатися