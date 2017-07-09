Бойовики заявили, що "мер" окупованої Горлівки потрапив під обстріл

В районі окупованої бойовиками Ясинуватої на трасі під обстріл потрапив так званий "мер" Горлівки Іван Приходько.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Відзначається, що Приходько рухався в автомобілі по трасі Горлівка - Донецьк. Він отримав легку контузію. Супроводжуючі його особи не постраждали.

Бойовики "ДНР" заявили, що обстріл вівся з мінометів і вже звинуватили в ньому українські сили.