Бойовики заявили, що "мер" окупованої Горлівки потрапив під обстріл
В районі окупованої бойовиками Ясинуватої на трасі під обстріл потрапив так званий "мер" Горлівки Іван Приходько.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
Відзначається, що Приходько рухався в автомобілі по трасі Горлівка - Донецьк. Він отримав легку контузію. Супроводжуючі його особи не постраждали.
Бойовики "ДНР" заявили, що обстріл вівся з мінометів і вже звинуватили в ньому українські сили.
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