У РФ затримали понад 130 активістів зі штабу Навального

115 переглядів
Неділя, 9 липня 2017, 03:38

У Росії поліція затримала щонайменше 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що проходили 8 липня в різних російських містах.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Протягом дня затриманням, обшукам або нападам піддалися прихильники Навального в 18 містах: Воронежі, Гатчині, Єкатеринбурзі, Іжевську, Іркутську, Калінінграді, Краснодарі, Москві, Новоросійську, Казані, Петрозаводську, Барнаулі, Брянську, Волгограді, Уфі, Санкт-Петербурзі, Тамбові і Тюмені.

У Москві були затримані не менше 84 осіб, у Воронежі - 10. Всього в містах Росії за межами Москви затримано 47 осіб.

Серед затриманих не менше 11 неповнолітніх.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін розповів про бесіди щодо втручання у вибори в США та Німеччині 8 липня 2017, 22:06
Путін заявив, що в Україні - русофоби, а з Трампом встановлено "особисті відносини" 8 липня 2017, 20:23
G20: Білборд з портретами українських патріотів зник після зустрічі Трампа і Путіна 8 липня 2017, 19:31
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла
Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС
Коломойський про "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанка: Ніхто ховатися не збирається
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
Усі новини
Проект

Дівчина із протезом об’їхала всю Європу

Таксі

Як влаштовані Uber, Uklon та інші служби таксі Києва