Ірак заявив про контроль над останнім бастіоном ІДІЛ в Мосулі

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Неділя, 9 липня 2017, 04:42

Збройні сили Іраку 8 липня заявили, що відновили контроль над старим містом в Мосулі - останнім бастіоном угруповання "Ісламська держава" в західній частині міста.

Про це повідомляє DW.

"Ми перебуваємо лише за кілька метрів від річки Тигр", - заявив представник об'єднаного командування операцією Ях’я Расул. За його словами, наступ було підтримано з повітря.

До повного звільнення Мосула, за словами військових, залишилося кілька годин. Представники армії стверджують, що знищили 35 бойовиків ІДІЛ, ще шестеро терористів, які намагалися втекти, були захоплені в полон. Даних про кількість загиблих з боку військових і цивільних поки немає.

ІДІЛ захопила Мосул влітку 2014 року. Операція зі звільнення міста від ісламістів триває з жовтня 2016 року. Іракську армію підтримує міжнародна коаліція під керівництвом США.

Теми: Ірак
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