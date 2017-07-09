NYT: Син Трампа в 2016 році зустрічався з російським юристом

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Неділя, 9 липня 2017, 05:33

У 2016 році старший син американського президента Дональд Трамп-молодший організував зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем.

Про це повідомляє газета New York Times.

Зустріч проходила під час президентської кампанії в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Дональд Трамп-молодший підтвердив факт зустрічі і повідомив, що в ході неї йшлося про програму усиновлення.

Зустріч відбулася 9 листопада 2016 року. Газета пише, що це перша підтверджена особиста зустріч між членами внутрішнього кола команди Трампа і російським громадянином.

Ім'я російського адвоката - Наталя Весельницька. Вона відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого урядовця РФ, чия компанія перебувала під слідством у США. За словами колишнього співробітника правоохоронних органів США, діяльність Весельницької раніше привертала увагу ФБР.

 "Це була коротка вступна зустріч. Я попросив Джареда і Пола прийти на неї. Ми в першу чергу обговорили програму з усиновлення російських дітей, яка була активною і популярною в американських сім'ях багато років тому, але потім скасована урядом Росії. Але на зустрічі не обговорювалася виборча кампанія, і ніяких подальших дій не було", - заявив Дональд Трамп-молодший.

При цьому, за його словами, на зустріч його запросили знайомі і до неї він не знав, з ким саме зустрінеться.

Раніше, 27 травня, газета The Washington Post повідомила, що зять президента США Джаред Кушнер і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали можливість створення секретного і безпечного каналу зв'язку між перехідною командою Дональда Трампа і Кремлем.

Теми: США Росія Трамп
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