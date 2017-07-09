Меркель заявила про великі розбіжності з Ердоганом

37 переглядів
Неділя, 9 липня 2017, 06:06

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про збереження незгоди з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з низки питань за підсумками двосторонніх переговорів в рамках G20.

Про це вона сказала в ході прес-конференції в Гамбурзі, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками зустрічі з Ердоганом Меркель зазначила, що ФРН "поважає зусилля Туреччини в тому, що стосується прийому біженців", змушених тікати з Сирії через громадянську війну.

У той же час, вона заявила, що між двома країнами залишаються глибокі розбіжності з низки питань, включаючи арешти в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту влітку минулого року.

Теми: Меркель Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову 8 липня 2017, 17:47
Меркель, Макрон і Путін говорять про Мінські домовленості 8 липня 2017, 10:21
Меркель заявила, що не виступатиме посередником між Трампом і Путіним 7 липня 2017, 03:36
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла
Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС
Коломойський про "втечу" екс-топ-менеджерів Приватбанка: Ніхто ховатися не збирається
Меркель підтвердила домовленість про "нормандську" телефонну розмову
Усі новини
Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами

Новий додаток

Як у декілька дотиків на телефоні поскаржитися на будь-яке правопорушення