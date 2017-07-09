На Оболоні в Києві влаштували стрілянину через вирубку лісу

У селищі Дніпровська водна станція (Водогін) Оболонського району Києва сталася сутичка між місцевими жителями та особами, які вирубували ліс поблизу житлових будинків.

Як повідомляє "Громадське", за словами місцевих, вирубку лісу почали представники організації "Відродження Водогону", які планують забудову ділянки. Один з її представників відкрив вогонь гумовими кулями по місцевих.

У свою чергу, один з місцевих сів за кермо вантажівки, намагаючись "завадити вирубці лісу" та збив кілька автівок. На них, за словами місцевих, приїхали особи, що вирубували ліс.

Поліцейські зупинили вантажівку, відкривши по ній вогонь. В автівці розбите лобове скло, сліди від куль на капоті.

Поранених немає. Наразі затримані місцевий житель, що керував вантажівкою та представник "Відродження Водогону". Особи, які вирубували ліс, втекли з місця події.

"Ми прокинулися пів на 4 ранку, тут вже валили дерева – просто на будинок і дорогу. Під’їзди були заблоковані, щоб ми не могли вийти", – розповів місцевий житель Сергій.

"Ця історія триває ще з 2013-го. Якщо це законно, то чому тоді в такий спосіб - на світанку, ось так повалити дерева. Забудовник створив громадську організацію і просуває ідею, що тут нібито треба побудувати якийсь парк, але ми проти – навіщо він нам, коли тут є ліс?", – зазначила місцева жителька Марина.