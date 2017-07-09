У Дніпрі горіла "Pizza Veterano", де працюють ветерани АТО

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Неділя, 9 липня 2017, 10:47

У Дніпрі в ніч на неділю сталася пожежа в піцерії "Pizza Veterano", де працюють колишні учасники АТО.

Про це повідомляє в Facebook представник закладу Андрій Сарвіра.

За його словами, літній майданчик піцерії "дивним чином загорівся" о 2 годині ночі.

Як відомо, "Pizza Veterano" була відкрита в Києві 2015 року. Згідно з концепцією закладу, тут працюють виключно ветерани АТО.

Нещодавно "Pizza Veterano" відкрилася і в Дніпрі.

Українська правда

Теми: Дніпро надзвичайна подія
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