Військових у суботу було поранено в Авдіївці – Міноборони

Минулої доби двоє українських військових отримали поранення в Авдіївці.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

За його словами, загиблих внаслідок бойових дій в лавах ЗСУ минулої доби не було.

Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку в суботу зафіксовано 7 обстрілів, 4 з яких із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь 8 разів, в одному випадку застосовувалися міномети.

На Маріупольському напрямку відбулося 12 обстрілів. При цьому в одному випадку застосовувалося важке озброєння – у Мар'їнці ворог випустив дві міни.

"Незважаючи на те, що більшість обстрілів носили провокативний характер, на найбільш зухвалі з цих провокацій сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - додав Мотузяник.

Українська правда