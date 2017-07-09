Європарламентарі відвідали зруйноване Широкіне й Маріуполь

1961 перегляд
Неділя, 9 липня 2017, 13:58

Делегація Європарламенту в неділю відвідує зону АТО.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко в Facebook.

"Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та його колеги Міхаеля Галера відвідали Широкіне (яке неможливо відновити і відбудувати), Маріуполь, де поспілкуються з переселенцями, нашими героями- морськими прикордонниками, також відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти", - написала вона.

За словами Геращенко, європейських колег супроводжують народні депутати Марія Іонова, Ірина Фріз і Микола Княжицький.

"Робимо все можливе, аби якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України і усвідомили брехливість і небезпечність путінського режиму", - додала Геращенко.

Українська правда

Теми: Донбас Європарламент Геращенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє українських військових поранені 9 липня 2017, 06:56
Штаб: У суботу бойовики стріляли 11 разів 8 липня 2017, 18:41
Поблизу Майорська стався вибух, загинув цивільний 8 липня 2017, 07:40
powered by lun.ua
Головні новини
Тіллерсон: РФ має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі
ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію на підтримку України
Гройсман - генсеку ООН: треба збільшити розмір гуманітарної допомоги
Тіллерсон прибув до Києва
Усі новини
Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами

Афіша на 7-9 липня

Забіг Color Holi Run, Всі Свої: інтер'єр, акройога, вечірки, концерти..