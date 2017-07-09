Європарламентарі відвідали зруйноване Широкіне й Маріуполь

Делегація Європарламенту в неділю відвідує зону АТО.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко в Facebook.

"Делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та його колеги Міхаеля Галера відвідали Широкіне (яке неможливо відновити і відбудувати), Маріуполь, де поспілкуються з переселенцями, нашими героями- морськими прикордонниками, також відвідають Волноваху, КПВВ, інші важливі об'єкти", - написала вона.

За словами Геращенко, європейських колег супроводжують народні депутати Марія Іонова, Ірина Фріз і Микола Княжицький.

"Робимо все можливе, аби якомога більше європейських партнерів побачили наслідки російської гібридної війни проти України і усвідомили брехливість і небезпечність путінського режиму", - додала Геращенко.

Українська правда