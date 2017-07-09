Порошенко: Розраховуємо на допомогу США у "нормандському форматі"

Україна розраховує на допомогу американських партнерів у рамках врегулювання ситуації на сході України.

Про це 9 липня заявив президент Петро Порошенко на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.



"Найбільше ми хочемо миру в Україні. Ми твердо дотримуємося взятих на себе зобов'язань щодо Мінського процесу, розраховуємо на допомогу наших партнерів – США - в "нормандському форматі" і розраховуємо на тверезе розуміння цієї ситуації в Росії", - зазначив Порошенко.

За його словами, Україна розраховує на активну роль США у цьому переговорному процесі.

Порошенко також констатував перехід двосторонніх відносин між США і Україною у практичну площину.



"Приємно зазначити, що від першого контакту на найвищому рівні ми дуже швидко перейшли до практичної роботи - швидко, скоординовано, практично", - заявив президент.

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Інтерфакс-Україна