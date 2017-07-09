У липні відбудеться розмова лідерів "нормандського формату" - Порошенко

Телефонна розмова у "нормандському форматі" на рівні лідерів відбудеться у липні.

Про це 9 липня під час спільного брифінга з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном повідомив президент Петро Порошенко.

"Після зустрічей у Берліні, Парижі, Гамбурзі, та телефонних переговорів досягнуто домовленості, що найбільш вірогідно, у липні відбудеться телефонна розмова у "нормандському форматі" на рівні лідерів", - повідомив президент. ї

"Ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови вдасться організувати саміт. Поки не визначено, де саме він відбуватиметься. Але ми налаштовані на рішучу, конкретну, практичну розмову як у телефонному форматі, так і під час саміту вже цього літа", - заявив Порошенко.

Українська правда