У липні відбудеться розмова лідерів "нормандського формату" - Порошенко

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Неділя, 9 липня 2017, 16:27

Телефонна розмова у "нормандському форматі" на рівні лідерів відбудеться у липні. 

Про це 9 липня під час спільного брифінга з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном повідомив президент Петро Порошенко. 

"Після зустрічей у Берліні, Парижі, Гамбурзі, та телефонних переговорів досягнуто домовленості, що найбільш вірогідно, у липні відбудеться  телефонна розмова у "нормандському форматі" на рівні лідерів", - повідомив президент. ї

"Ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови вдасться організувати саміт. Поки не визначено, де саме він відбуватиметься. Але ми налаштовані на рішучу, конкретну, практичну розмову як у телефонному форматі, так і під час саміту вже цього літа", - заявив Порошенко. 

Українська правда 

Теми: Порошенко Мінські угоди
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