Парубій закликав позбавити РФ права вето у Радбезі ООН

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав генсека ООН Антоніо Гуттеріша розглянути питання щодо позбавлення Росії "права вето" на Радбезі ООН.

Про це Парубій повідомив 9 липня за підсумками зустрічі з генсеком ООН у Києві.

"Закликав ООН позбавити Росію "права вето" на Радбезі ООН. Агресор не має право вирішувати питання в ООН щодо держави, на яку він напав", - зазначив спікер ВР.

Закликав ООН @UN позбавити Росію "права вето" на Радбезі ООН. Агресор не має право вирішувати питання в ООН, щодо держави на яку він напав pic.twitter.com/JW3oVEzlXP — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) July 9, 2017

Як повідомляє Укрінформ, також спікер висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією на Донбасі та в Криму, та подякував за надану ООН допомогу Україні в гуманітарній сфері, яка "полегшила життя мільйонам людей, які змушені були покинути свої домівки".

"Спікер ВР поінформував генсека ООН про ситуацію з порушеннями прав людини на окупованому Донбасі і Криму, подякував за підтримку України, закликав посилити підтримку і залишати Крим і Донбас в центрі особливої уваги ООН до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - повідомила перший віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, яка брала участь у події.

Українська правда