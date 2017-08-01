Найцікавіше: 2001. Комп’ютерний вірус краде секретну інформацію у державних установ 2007. Президент видав останній указ про позачергові вибори 2008. Тимошенко та Ющенко борються за вплив на голів ОДА 2016. Трамп та його "діагноз небезпечного маргінала"

2001, середа

Комп’ютери державних установ атакує новий вірус "Sirсam". Проникнувши в електрону пошту одного з міністерств, вірус викрав документи, розголошування яких, за твердженням СБУ, може завдати реальної політичної і економічної шкоди Україні.

2002, четвер

– Напередодні ввечері на шахті імені Засядька на Донеччині стався вибух. Його причиною стало ведення вибухових робіт в загазованої атмосфері. В забої знаходився 21 гірник. Врятувати вдалося лише одного. Прокуратура затримала начальника ділянки та технічного директора шахти.

Всього за сім місяців 2002 року на вугільних підприємствах України сталося 13 аварій з груповими нещасними випадками та загинули 187 шахтарів.

– Президент Леонід Кучма не прийняв відставку міністра оборони Володимира Шкідченка. Той написав рапорт після Скнилівської трагедії, що забрала життя 83 чоловік.

На посту міністра Шкідченко став наступником Олександра Кузьмука, якого звільнили після іншої трагедії: катастрофи Ту-154 над Чорним морем. Літак був збитий під час проведення військових навчань.

– Європейський суд з прав людини визнав неприйнятними для подальшого розгляду заяви вкладників Ощадбанку СРСР. 21 позивач хотіли, щоб відмову у видачі радянських вкладів суд визнав порушенням їхніх прав.

2003, п’ятниця

Анекдотом літа називають повернення колишнього голови правління "Нафтогазу" Ігоря Бакая в органи влади. Все через те, що Бакая призначили головою Держкомітету України з водного господарства.

Раніше генпрокурор Святослав Піскун обіцяв притягнути Бакая до кримінальної відповідальності, а головний податківець Микола Азаров розслідував зловживання у "Нафтогазі". Тепер політологи називають призначення Бакая "легітимізацією".

Інше резонансне кадрове призначення – зміна міністра Кабінету міністрів. Замість неприйнятного для прем’єра Януковича міністра Кабміну Володимира Яцуби це крісло посів "слабкіший" Анатолій Толстоухов.

2004, неділя

У Сумах міліція розігнала студентську акцію і затримала її членів. Молодь протестувала проти рішення об'єднати три виші в єдиний Сумський національний університет, керувати яким буде представник СДПУ(о) Олександр Царенко.

2005, понеділок

Помаранчевий бізнес. Син президента Андрій Ющенко є власником авторських прав на політичні бренди Помаранчевої революції, стверджує перший заступник глави ДПА Микола Катеринчук. Так він прокоментував публікації щодо розкішного життя президентського сина.

2006, вівторок

– Більше 9 годин тривала зустріч президента Віктора Ющенка та лідера Партії регіонів Віктора Януковича. Всі гадають, який вихід з політичної кризи обере президент – перевибори або підписання Універсалу. Якщо другий варіант, то які пункти будуть в ньому відображені? Лідер БЮТ Юлія Тимошенко сподівається, що все ж таки відбудеться розпуск парламенту.

– "Бютівець" Олег Ляшко виступив за скасування всіх пільг народним депутатам. Але виявилося, що сам він цими пільгами із задоволенням користується.

2007, середа

Президент Віктор Ющенко видав четвертий, останній указ про призначення дострокових виборів у парламент. Дата виборів: 30 вересня. У Партії регіонів цей указ називають неправомірним, але до передвиборчої кампанії активно готуються.

Готуються і в "Нашій Україні". Так стало відомо, що Петро Порошенко до списку кандидатів у народні депутати не увійде.

2008, п’ятниця

У війні за вплив на керівників обласних адміністрацій між президентом Ющенком та прем’єром Тимошенко новий етап. Раніше Ющенко придумав, як не погоджувати призначення губернаторів з урядом: він просто запровадив тимчасове покладання обов’язків керівників адміністрацій. Тепер Тимошенко придумала інший спосіб впливу: догани.

Так уряд хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності голову Херсонської ОДА Бориса Сіленкова, який нещодавно став членом керівного органу "Єдиного Центру", що контролюється главою Секретаріату президента Віктором Балогою.

2010, неділя

В Україні на 50% зросли відпускні ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики. Через це Львівська міськрада звинуватила уряд Миколи Азарова у антинародних діях.

2011, понеділок

– "Сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи. Але я не впевнений у правильності своєї відповіді". Міністр освіти та науки Дмитро Табачник спробував згадати теорему Піфагора, яка звучить так: сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

– На допит у Печерський суд по справі Юлії Тимошенко прийшов екс-прем’єр Юрій Єхануров і звинуватив Тимошенко… у входженні на газовий ринок компанії "РосУкрЕнерго". За словами Єханурова, у 2005 році уряд Тимошенко не підписав щорічну додаткову угоду з Росією, і це стало причиною підписання угоди щодо залучення посередника.

"А я хочу запитати: чому Ви самі, Юрій Іванович, будучи прем’єр-міністром, не підписали міжурядові угоди на прямі поставки?" – відповіла Тимошенко.

2012, середа

– "Я відверто кажу – я освоїв 5 кнопок, можу і на 8 натиснути, якщо треба". "Регіонал" Олександр Стоян виправдовує кнопкодавство у Верховній Раді.

– 50 тисяч доларів хабара заплатила колишня модель Влада Литовченко-Прокаєва за посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника. Про це зізналась на камеру сама екс-модель.

Скандал у Лаврі розгорівся після того, як співробітники заповідника попросили звільнити Прокаєву та заступника гендиректора Світлану Зорінець за знущання над підлеглими.

– "Регіонал" Вадим Колесніченко розповів на сесії Верховної Ради про батька, який згорів у танку під час Другої Світової. Пікантність ситуації в тому, що сам Колесніченко народився у 1958 році.

– Опозиція затвердила свої списки кандидатів в депутати на парламентські вибори. Так другим номером у списку УДАРу стала письменниця Марія Матіос, а у списку "Свободи" – актор Богдан Бенюк.

2013, четвер

Проекти наказів про зарахування абітурієнтів до ВНЗ тепер проходитимуть в електронному режимі. Як заявив міністр освіти Дмитро Табачник, це зробить неможливими корупційні дії.

Тим часом ректора податкового університету Петра Мельника, якого звинувачували саме в хабарництві, відправили під домашній арешт. Мельник обіцяв, що не втече. Обіцянку він порушив через тиждень.

2014, п’ятниця

– Військові тимчасово звільнили смт. Новий Світ у Донецькій області. Підрозділи, які останнім часом постійно були під обстрілом бойовиків, відвели на безпечну відстань. А під Шахтарськом колона українських десантників потрапила в засідку та понесла великі втрати.

Розповідають і про втрати серед місцевого населення. У Луганську за добу загинули п'ять мирних жителів.

– Українські військові використовують проти бойовиків балістичні ракети малої дальності, заявили Deutsche Welle у штабі НАТО. Проте Місія України при НАТО назвала це повідомлення черговою фальшивкою.

2015, субота

– На ДТЕК Придніпровській ТЕС зупинили останній енергоблок. Причина: повністю вичерпаний запас вугілля.

– Українські лучниці здобули золоту медаль на Чемпіонаті світу по стрільбі з луку.

2016, понеділок

– З цього дня всі державні тендери в Україні мають проводитись виключно в електронній системі ProZorro. Символічною стала і зміна в цей день назви держпідприємства з "Зовнішторгивдав" на "Прозорро".

– Один військовий загинув і шість отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Діагнозом небезпечного маргінала" назвав міністр МВС Арсен Аваков висловлювання кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що кримчани нібито голосували за приєднання до Росії. На думку Авакова, Трамп небезпечний як для України, так і для Сполучених Штатів.

А екс-прем’єр Арсеній Яценюк назвав заяву Трампа переступом етичних і цивілізаційних принципів.

– Печерcький райсуд Києва відправив під арешт колишнього лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Рустем Халілов, для УП