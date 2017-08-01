Віце-президент США пообіцяв країнам Балтії посилити підтримку

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Вівторок, 1 серпня 2017, 02:12

США планують розширити партнерство і посилити підтримку обороноздатності Литви, Латвії та Естонії.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в ході візиту до Естонії, пише DW.com.

"У Дональда Трампа є одне просте послання для країн Балтії. Воно звучить так: "Ми стоїмо за вами", - сказав Пенс.

Сполучені Штати - на стороні "людей і націй" країн Балтії, додав він, підкресливши, що США планують розширити партнерство і посилити підтримку обороноздатності Литви, Латвії та Естонії.

Віце-президент США, який зустрічався з керівниками трьох країн Балтії, зазначив, що Вашингтон, як і раніше, має намір здыйснювати внесок в забезпечення безпеки своїх союзників і всіх "волелюбних країн".

Обсяг підтримки цих країн з боку США ніяк не зменшиться через дії Москви щодо висилки сотень американських дипломатів і співробітників дипломатичних відомств, підкреслив Пенс.

Як повідомлялося, Пенс повідомив, що Трамп дуже скоро підпише закон, який зміцнить і кодифікує санкції Сполучених Штатів проти Росії, додавши, що США готові скасувати їх, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до запровадження обмежень.

Раніше, 30 липня, президент Росії Володимир Путін заявив, що у відповідь на нові американські санкції 755 співробітників дипломатичних відомств США повинні припинити свою діяльність в Росії.

Теми: Естонія Литва Латвія США
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