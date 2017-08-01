США помітили "вкрай незвичайні" дії підводного човна КНДР

259 переглядів
Вівторок, 1 серпня 2017, 05:04

Військові США зафіксували "вкрай незвичайний і безпрецедентний рівень" активності північнокорейського підводного човна.

Про це повідомляє CNN.

На думку військових, поведінка підводного човна свідчить про випробування запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

Йдеться про випробування "системи холодного запуску", в якій використовується пар високого тиску для виведення ракети з контейнера в повітря до того, як спалахне реактивний струмінь двигуна ракети.

Як повідомлялося 29 липня Північна Корея повідомила про друге за місяць успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США. Ракета перебувала в повітрі 47 хвилин, пролетівши 998 км. Ракета впала в Японське море.

У Північній Кореї назвали випробування "серйозним попередженням" для США.

У відповідь на це два бомбардувальники B-1B ВПС США пролетіли над Корейським півостровом.

30 липня президент США Дональд Трамп заявив про розчарування бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Японський прем'єр виступив за подальші дії щодо КНДР 31 липня 2017, 06:18
Постпред США в ООН вимагає від Китаю дій по КНДР 31 липня 2017, 01:31
США хочуть скликати екстрене засідання ООН щодо КНДР 30 липня 2017, 07:38
powered by lun.ua
Головні новини
В США складають план надання Україні летальної зброї
Данилюк заявив, що через підозру ГПУ відпустку не перериватиме
Іспанія гальмує екстрадицію Фірташа до США – ЗМІ
РФ не відповіла на запит про видачу Погодіна, Київ іде в ЄСПЛ
Усі новини
Хто він?

Узник Освенцима, прозаик, загадковий дідусь, який торгує книгами...

Своє місто

5 проектов, которые меняют Киев и пригород