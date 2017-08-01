Пенс: США підтримують Грузію в боротьбі за свободу

Віце-президент США Майк Пенс на офіційній вечері в Тбілісі 31 липня передав Грузії слова підтримки з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кавказька нація століттями бореться за свободу, як це роблять і Сполучені Штати, наголосив Пенс. Він вказав, що США сподіваються, що Грузія стає сильною країною.

Віце-президента США вітали тисячі людей, коли він прибув до Тбілісі. 1 серпня Майк Пенс зустрінеться з президентом Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, патріархом Ілією II та представниками грузинської опозиції.

Пенс також планує відвідати спільні військові навчання НАТО Noble Partner 2017, що розпочалися в неділю.

Прем'єр-міністр Гіоргі Квірікашвілі назвав візит "важливою віхою у двосторонніх відносинах, коли ми працюємо над посиленням безпеки, економічного та торговельного співробітництва між нашими двома країнами".