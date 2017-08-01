В України з Канадою відтепер – зона вільної торгівлі

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Вівторок, 1 серпня 2017, 08:58

Між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі.

З 1 серпня Канада відкриває для українців 98% свого ринку, зазначає DW.

Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості.

Експорт деяких товарів буде безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції: пшениці, ячменю, яєць, яловичини, свинини.

У свою чергу, Україна зобов’язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.

На частину товарів з Канади мита скасовуватимуться не одночасно, а з використанням перехідних періодів у 3,5 та 7 років.

Цукор українська сторона виключила з режиму вільної торгівлі, а на імпорт мороженої свинини, субпродуктів та канадське сало встановила квоти.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України прогнозують, що в короткостроковій перспективі зиск від угоди про ЗВТ з Канадою отримають українські виробники соняшникової олії, кондитерських виробів, алкогольних напоїв та пива, соків, одягу, кераміки, українські металургійні та хімічні комбінати.

Разом з тим, скасування українського мита на канадські товари призведе до втрат для держбюджету на 1,2 мільйона доларів у перший рік дії угоди. Проте урядовці очікують, що згодом це компенсується за рахунок збільшення іноземних інвестицій.

За прогнозами уряду, завдяки лібералізації торгівлі з Канадою Україна може отримати 3,5% приросту експорту і щорічне створення до 600 нових робочих місць.

Теми: Канада торгівля
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