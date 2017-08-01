Аваков пропонує Саакашвілі суд, а Раді – уточнити закон про громадянство

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Вівторок, 1 серпня 2017, 09:20

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хотів би, щоб Міхеіл Саакашвілі довів у суді правомірність набуття ним українського паспорта, а Верховна Рада уточнила процедуру отримання громадянства.

"Довкола паспортів і громадянства останнім часом буря емоцій у зв'язку з Саакашвілі. Є формальний підтекст, є політичні трактування", – зазначив він у Facebook.

"Я буду радий, якщо Саакашвілі, зібравши всі формальні юридичні аргументи, в суді доведе правомірність свого володіння українським паспортом, розвінчавши усі претензії", – заявив Аваков.

"І не те, щоб мені він подобався чи я його, скаженого, полюбив – ні. Просто це красиво і правильно, коли працюватиме цей демократичний правовий інститут оскарження рішень. Незалежно, хто кому подобається і які у кого політичні погляди і цілі", – пояснив він.

Голові МВС також подобається, що "за честь володіти українським громадянством буде боротьба".

Водночас, він переконаний: "Восени, з початком роботи парламенту, потрібно негайно вносити корективи в українське законодавство – більш чітко, жорстко й недвозначно прописавши процедури надання та позбавлення громадянства, непохитні права громадян України – незалежно від будь-чиєї волі в самій Україні та за її межами".

"Щоб не виникало ні казусів Саакашвілі, ні кремлівських мрійників, які потирають рученята, ваблячи червоними корочками замість наших красенів із тризубом!", – додав Аваков.

Олена Рощенко, УП

Теми: Саакашвілі Аваков громадянство законодавство
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