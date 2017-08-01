Турчинов просить уряд підвищити зарплати військовим до рівня НАТО
Секретар РНБО Олександр Турчинов надіслав до Кабінету міністрів пропозицію передбачити в держбюджеті більше грошей на зарплати військовослужбовцям.
Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.
"Ми повинні зробити все, щоб грошове забезпечення наших військовослужбовців відповідало їх важливому місцю в суспільстві. Доходи наших військових повинні на гідному рівні забезпечити потреби їх родин", - підкреслює Турчинов.
За його словами, у той час, коли для державних службовців протягом останніх двох років відбулося значне підвищення зарплати, платня військових досі залишається на низькому рівні.
"Посадовий оклад керівника департаменту центрального органу виконавчої влади - 9115 гривень, доплата за ранг - 800 гривень. А у комбрига посадовий оклад - 1200 гривень, а за оплачене кров'ю звання полковника він отримує додатково ще "аж" 135 гривень", - навів приклад секретар РНБО.
На його переконання, оклади військових не можуть бути меншими, ніж відповідні оклади держслужбовців, "які працюють у затишних кабінетах", а грошове забезпечення військовослужбовців має бути орієнтиром для зарплати на державній службі.
"Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця має відповідати стандартам НАТО, де не менше 70-80% - посадовий оклад і доплата за військове звання. У нас зараз цей показник становить 10-15%" – зауважив Турчинов.
Він повідомив, що відповідні пропозиції щодо формування оборонного бюджету нашої країни надіслав до Кабінету міністрів.
"Коли хтось з чиновників не погоджується з цим, у них є можливість довести свою позицію у фронтовому окопі", - зазначив секретар Ради нацбезпеки.
Українська правда
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