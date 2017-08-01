Турчинов просить уряд підвищити зарплати військовим до рівня НАТО

Секретар РНБО Олександр Турчинов надіслав до Кабінету міністрів пропозицію передбачити в держбюджеті більше грошей на зарплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

"Ми повинні зробити все, щоб грошове забезпечення наших військовослужбовців відповідало їх важливому місцю в суспільстві. Доходи наших військових повинні на гідному рівні забезпечити потреби їх родин", - підкреслює Турчинов.

За його словами, у той час, коли для державних службовців протягом останніх двох років відбулося значне підвищення зарплати, платня військових досі залишається на низькому рівні.

"Посадовий оклад керівника департаменту центрального органу виконавчої влади - 9115 гривень, доплата за ранг - 800 гривень. А у комбрига посадовий оклад - 1200 гривень, а за оплачене кров'ю звання полковника він отримує додатково ще "аж" 135 гривень", - навів приклад секретар РНБО.

На його переконання, оклади військових не можуть бути меншими, ніж відповідні оклади держслужбовців, "які працюють у затишних кабінетах", а грошове забезпечення військовослужбовців має бути орієнтиром для зарплати на державній службі.

"Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця має відповідати стандартам НАТО, де не менше 70-80% - посадовий оклад і доплата за військове звання. У нас зараз цей показник становить 10-15%" – зауважив Турчинов.

Він повідомив, що відповідні пропозиції щодо формування оборонного бюджету нашої країни надіслав до Кабінету міністрів.

"Коли хтось з чиновників не погоджується з цим, у них є можливість довести свою позицію у фронтовому окопі", - зазначив секретар Ради нацбезпеки.

Українська правда