НАЗК перевірить статки ще 4 чиновників, а нардеп Яценко не зацікавив

Національна агенція з запобігання корупції відмовила у повній перевірці 19 е-декларацій за 2015-2016 роки осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

28 липня НАЗК розглянула 23 звернення фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів, інформує агенція.

Щодо 4-х осіб за результатами розгляду інформації у зверненнях вирішили перевірку розпочати. А саме:

1. Кармазін Микола Анатолійович, прокурор Полтавської області, за 2015 та 2016 роки;

2. Карман Василь Васильович, перший заступник прокурора Запорізької області за 2015 та 2016 роки;

3. Коцюбко Ірина Володимирівна, прокурор 1-го відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Києва, за 2016 рік;

4. Моргун Олександр Андрійович, колишній перший заступник начальника міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби, за 2016 рік.

Не побачили ж підстав для проведення повної перевірки декларацій таких осіб:

1. Яценка Антона Володимировича, народного депутата, за 2015 рік;

2. Антіпової Олени Валентинівни, першого заступника начальника Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у Києві, за 2015 та 2016 роки;

3. Беби Євгенія Григоровича, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю, прокуратури Києва, за 2016 рік;

4. Бондаря Леоніда Олександровича, депутата Гощанської райради, за 2016 рік;

5. Борзих Дмитра Валерійовича, заступника головного військового прокурора Генпрокуратури, за 2015 та 2016 роки;

6. Бурбика Віталія Олександровича, депутата Сумської міськради, за 2016 рік;

7. Дем’яненко Ірини Володимирівни, голови Люботинського міськсуду Харківської області, за 2016 рік;

8. Доценко Тетяни Анатоліївни, виконуючого обов’язки начальника Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у Києві, за 2015 та 2016 роки;

9. Жидкова Костянтина Сергійовича, голови Дергачівської райдержадміністрації, за 2016 рік;

10. Закутнього Бориса Михайловича, в. о. заступника начальника управління нормативно-матеріального забезпечення та моніторингу використання нерухомого майна і землі Міністерства оборони, за 2016 рік;

11. Кравченко Олени Вікторівни, переможця конкурсу на зайняття вакантної посади секретаря судового засідання Лисичанського міського суду Луганської області, за 2016 рік;

12. Макарова Артура Ігоровича, поліцейського Одеського управління внутрішньої безпеки НПУ, за 2016 рік;

13. Мартиненок Дмитра Олексійовича, начальника Одеського управління внутрішньої безпеки НПУ, за 2015 рік;

14. Мельника Олексія Миколайовича, заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, за 2016 рік;

15. Павленка Володимира Васильовича, прокурора Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області, за 2016 рік;

16. Романова Валерія Петровича, прокурора Запорізької області, за 2015 та 2016 роки

17. Самойленка Анатолія Михайловича, академіка-секретаря Відділення математики Національної академії наук, за 2016 рік;

18. Сєргєєнко Світлани Миколаївни, головного державного ревізора-інспектора Департаменту внутрішнього аудиту ДФС, за 2016 рік;

19. Трохимченко Юлії Юріївни, спеціаліста Київської місцевої прокуратури № 6, за 2016 рік.

Також 28 липня НАЗК затвердила результати 11 перевірок, серед яких декларації прем’єр-міністра, членів Кабінету міністрів, народних депутатів, суддів та інших високопосадовців.