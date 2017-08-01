Суд в анексованому Криму закінчив слідство щодо Чийгоза, скоро дебати

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Вівторок, 1 серпня 2017, 12:58

Судове розслідування у справі одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, якого судять в анексованому Криму завершене.

Про це повідомив у Twitter адвокат Микола Полозов.

"Дебати призначені на 7 серпня, початок о 9:30", – написав Полозов.

Водночас Полозов опублікував коментар щодо 151 засідання суду, що відбулося у вівторок.

"Під час судового засідання захист заявив клопотання про повернення обвинувачу вального акту прокурору для усунення недоліків, які перешкоджають винесенню вироку. В цьому клопотанні було відмовлено", - сказав він.

"Також суд відмовився долучити результати допиту Рефата Чубарова", - сказав він, додавши, що захист неодноразово просив суд викликати Чубарова, проте отримав відмову.

Полозов зазначив, що суд надав сторонам 5 днів для підготовки до дебатів.

В коментарі каналу "112" адвокат розповів, що суд в будь-якому випадку винесе обвинувальний вирок.

"Незважаючи на те, що відсутні будь-які докази його провини, вирок буде обвинувальний. Головна інтрига - скільки йому дадуть. Йому загрожує від 4 до 10 років", - сказав він.

Як відомо, Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Теми: суд Крим Росія кримські татари
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