У Дніпропетровській області поліцейський насмерть збив пішохода

У Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.

Це сталося 29 липня близько 23:00, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Винуватець ДТП зник із місця події, але зараз поліцейського уже затримано.

"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – інформує прокуратура.

Досудове розслідування за фактом скоєння працівником одного з підрозділів Нацполіції в області ДТП, внаслідок якої загинула людина, – за ч.2 ст.286 ККУ, – триває.

Інших подробиць прокуратура не наводить.