У Дніпропетровській області поліцейський насмерть збив пішохода

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Вівторок, 1 серпня 2017, 13:01

У Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.

Це сталося 29 липня близько 23:00, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Винуватець ДТП зник із місця події, але зараз поліцейського уже затримано.  

"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – інформує прокуратура.

Досудове розслідування за фактом скоєння працівником одного з підрозділів Нацполіції в області ДТП, внаслідок якої загинула людина, – за ч.2 ст.286 ККУ, – триває.

 

Інших подробиць прокуратура не наводить.

Теми: ДТП поліція
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