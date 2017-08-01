Кримчанина Балуха, який вивісив прапор України, хочуть посадити на 5 років

Кримчанина Володимира Балуха, до якого після вивішування українського прапора почали навідуватися російські силовики, окупанти хочуть посадити на 5 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Сьогодні, 1 серпня, на судовому засіданні у справі Володимира Балуха прокурор Корольов запросив для нього покарання - позбавлення волі строком на 5 років і один місяць колонії", - йдеться у повідомленні.

Такий термін прокурор просить по сукупності статей – Балуха звинувачують за ч. 1 ст. 222 (Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і ч. 1 ст. 222.1 (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Судове засідання триває.

Нагадаємо, Володимир Балух вивісив у Криму над своїм будинком в селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

Українська правда