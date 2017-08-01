На пенсійну реформу 2018 року знадобиться додатково 40 мільярдів

Пенсійна реформа, яка передбачає осучаснення пенсій із 1 жовтня 2017 року, потребуватиме в 2018 році додаткових 40 мільярдів гривень.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбор на брифінгу, повідомляє УНІАН.

"На цей рік, на три місяці після 1 жовтня нам потрібно 12 мільярдів гривень, на наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 мільярдів гривень", – сказав він.

Шамбор додав, що на місяць необхідна для осучаснення сума становитиме 3,8 мільярда гривень.

За словами заступника міністра, кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування завдяки зниженню розміру єдиного соціального внеску.

Раніше повідомлялося, що надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду в січні-липні перевищили планові показники на 15%, або на 11 мільярдів гривень.