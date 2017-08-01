МЗС РФ вже хоче "привласнити" собі українського пілота-героя

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Вівторок, 1 серпня 2017, 15:31

МЗС РФ кличе в Росію українського пілота Олександра Акопова, який прославився екстремальної посадкою літака в аеропорту Стамбула.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії на сторінці в Facebook.

МЗС Росії заявляє, що Акопов "зазнав різкої критики в Інтернеті за нібито симпатії до Росії". При цьому конкретної інформації МЗС РФ не наводить.

"Олександре, те, що Ви зробили, - поза політикою. Дякую Вам за професіоналізм! Якщо і далі Вас будуть критикувати на Батьківщині, приїжджайте - завжди Вам раді", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, 27 липня о 18:10 літак Airbus A320 турецької Atlasglobal, пілотований українськими пілотами, здійснив у Стамбулі екстрену посадку, незважаючи на розбите градом скло і кабіну.

Як пояснив пілот Олександр Акопов, на висоті 4000 футів літак потрапив в грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів. Пілоти повернули літак в аеропорт Стамбула.

Президент Петро Порошенко нагородив Акопова орденом "За мужність".

Користувачі соцмереж звернули увагу, що у Акопова в Facebook розміщено колаж із Сергієм Лавровим, припустивши, що це може бути тролінг, при цьому ніякого цькування не було.

Українська правда

Теми: Росія
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