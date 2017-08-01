Саакашвілі каже, що його позбавили громадянства через вінок

1574 перегляди
Вівторок, 1 серпня 2017, 15:33

Міхеіл Саакашвілі стверджує, що нова справа в Грузії, через яку його позбавили українського громадянства, стосується покупки вінка на похорони Вацлава Гавела.

Про це він заявив у вівторок під час відео-конференції у Києві.

"Сказали, що є нові якісь справи. Так, є, що Вацлаву Гавелу ми надсилали вінок ціною 500 євро. Ось це нове звинувачення", - заявив Саакашвілі.

"Кажуть, що в мене тяжкі звинувачення? Що саме, що купили 5 піджаків. Це все висмоктано з пальця", - обурився він.

Також він заявив, що позбавлення його українського громадянства є ознакою того, що він сильний суперник в очах президента Петра Порошенка.

Як відомо, у квітні 2015 року Україна відмовилася видати Саакашвілі, пославшись на те, що його переслідування в Грузії носить не тільки правовий характер.

26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Читайте також:  

"Міхеіл Саакашвілі: Аваков і Порошенко просто поділили країну між собою"

"Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт"

Роман Кравец, УП

Теми: Саакашвілі громадянство Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі: Порошенко визнав мене сильним суперником 1 серпня 2017, 15:28
У Грузії Пенсу поскаржилися на переслідування Саакашвілі 1 серпня 2017, 12:10
Аваков пропонує Саакашвілі суд, а Раді – уточнити закон про громадянство 1 серпня 2017, 09:20
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі: Порошенко визнав мене сильним суперником
СБУ: У Гужви зберігалися секретні дані Міноборони
У Запорізькій мерії СБУ шукає прослушку і заборонені камери
ЗВТ з Канадою: через помилку перекладу угода містить хибні дані про мита
Усі новини
Спінери

13 фактів про суперечливу іграшку

Instagram

Художник подорожує і робить замальовки на склянках