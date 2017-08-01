У Берліні тестують систему розпізнавання облич в громадських місцях

На берлінській залізничній станції Зюдкройц розпочали тестувати систему розпізнавання облич, яка покликана підвищити безпеку людей у громадських місцях.

Про це повідомляє Die Welt, передає Європейська правда.

При вході, виході та біля ескалатора станції встановили три камери спостереження. Вони фіксуватимуть усіх перехожих, а спеціальна програма розпізнаватиме обличчя, спів ставляючи їх із базами даних.

Для участі в тестовому проекті зареєструвалися понад 200 осіб. Їхні імена та фотографії були збережені у базі даних.

"Наші громадські місця повинні бути безпечними", - наголосив німецький міністр внутрішніх справ Томас де Мазьєр. За його словами, нова техніка має ідентифікувати розшукуваних злочинців.

У майбутньому система має допомогти запобігати випадкам злочинів та терактів.