У Берліні тестують систему розпізнавання облич в громадських місцях

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Вівторок, 1 серпня 2017, 16:05

На берлінській залізничній станції Зюдкройц розпочали тестувати систему розпізнавання облич, яка покликана підвищити безпеку людей у громадських місцях.

Про це повідомляє Die Welt, передає Європейська правда.

При вході, виході та біля ескалатора станції встановили три камери спостереження. Вони фіксуватимуть усіх перехожих, а спеціальна програма розпізнаватиме обличчя, спів ставляючи їх із базами даних.

Для участі в тестовому проекті зареєструвалися понад 200 осіб. Їхні імена та фотографії були збережені у базі даних.

"Наші громадські місця повинні бути безпечними", - наголосив німецький міністр внутрішніх справ Томас де Мазьєр. За його словами, нова техніка має ідентифікувати розшукуваних злочинців.

У майбутньому система має допомогти запобігати випадкам злочинів та терактів.

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