Гужва: Ніякої секретної інформації з Міноборони не отримував

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Вівторок, 1 серпня 2017, 16:25

Головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"13 липня я написав пост про те, що справа про вимагання, яку проти мене сфабрикували, тріщить по швах, і тому влада ухвалила рішення спробувати сфабрикувати проти мене чергову справу. Для цього з суду вибили дозвіл на передачу всієї вилученої оргтехніки в СБУ", - написав Гужва.

Він зазначає, що в протоколі обшуків флешка, про яку йде мова, не значиться. Гужва не виключає, що флешку йому підкинули.

"Звісно, я гадки не маю, про які дані йдеться, і ніякої секретної інформації з Міноборони на жодних флешках не отримував. Але те, що підкинути можуть що завгодно - це абсолютно зрозуміло. В цьому їхня мета. Ну нічого, однією сфабрикованою справою більше, однією менше - справа житейська", - написав головний редактор.

Як відомо, у вівторок Служба безпеки України заявила, що виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Українська правда

Теми: Міноборони
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