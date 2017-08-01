В Київську обладміністрацію прийшли з обшуком

Прокуратура Київщини спільно з СБУ проводить обшуки у службовців Управління інфраструктури КОДА у справі про корупцію при видачі дозволів на обслуговування приміських автобусних маршрутів.

Про це повідомляє Прокуратура Київської області.

Відзначається, що посадові особи управління інфраструктури КОДА у 2015-2016 роках розробили протиправну схему і видавали документи підконтрольним їм автомобільним перевізникам, які фактично не відповідали кваліфікаційним вимогам конкурсу.

Обшуки проходять у службових приміщеннях Управління інфраструктури КОДА та в помешканні фігурантів кримінального провадження.

На даний час проведення слідчих дій триває.

Про результати досудового розслідування обіцяють повідомити додатково.

Як відомо, 5 квітня перевізники влаштували акцію протесту під КОДА проти корупційного перерозподілу ринку перевезень. Вони навіть погрожували публічно спалити автобус.

Серед вимог мітингувальників – повернення до питання компенсації за перевезення пільговиків, зупинення нелегальних перевезень на Київщині, припинення керівництвом КОДА в ручному режимі розподіляти маршрути, а натомість проводити конкурси тощо.

Тоді Київська обласна державна адміністрація заявила, що діє виключно в межах чинного законодавства, розриваючи договори з автоперевізниками області, і запевнила, що готова до діалогу.

Українська правда. Київ