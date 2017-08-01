У НАТО заявили про перехоплення винищувачів РФ біля авіапростору Естонії

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Вівторок, 1 серпня 2017, 18:25

Винищувачі Іспанії та Фінляндії були підняті для перехоплення трьох літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору Естонії.

Про це у вівторок ідеться у заяві Альянсу, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

Російські літаки були ідентифіковани як два винищувачі МіГ-31 та транспортний літак АН-26.

"Два іспанських винищувачі F-18 із Балтійської повітряної поліції НАТО були підняті з естонської авіабази Амарі. Фінські літаки також були підняті для перехоплення", - заявили в Альянсі.

В останні роки кількість перехоплень російських літаків літаками НАТО значно збільшилась в умовах загострення напруженості між Заходом і Москвою у зв'язку з агресією Росії в Україні.

Теми: Іспанія
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