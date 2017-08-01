Обвинувальний акт щодо Чмиря готуються передати до суду

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Юрія Чмиря - колишнього екс-заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Сумської області.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами, після чого обвинувальний акт стосовно підозрюваного спрямують до суду для розгляду по суті.

Як відомо, Чмиря підозрюють в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

Встановлено, що підозрюваний на підставі заяви про нібито втрату паспорта отримав новий документ, що посвідчує особу. У подальшому він використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій.

Окрім того, депутат не вніс у декларацію власну доньку, хоча у ході слідства зібрано достатньо доказів того, що вони проживали та проживають разом. Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у столиці, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю, що належать 20-річній непрацюючій доньці.

Дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 3661 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури також є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.

Українська правда