День в АТО: 10 обстрілів, один поранений

38 переглядів
Вівторок, 1 серпня 2017, 19:57

Проросійські бойовики протягом дня 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, близько опівночі, з мінометів калібру 82 міліметри злочинці вдарили по опорному пункту українських військових у Кримському, що на Луганському напрямку", - сказано у повідомленні. 

"А близько 1 ночі, на Донецькому напрямку, бойовики обстріляли з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї наші укріплення у селищі Луганське. Внаслідок цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення", - додали у прес-центрі АТО.

Водночас на Маріупольському напрямку провокації бойовиків зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного. 

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У штабі розкрили подробиці доби в АТО 1 серпня 2017, 14:32
Доба в АТО: 18 обстрілів, 5 бійців ЗСУ отримали поранення і травми 1 серпня 2017, 07:37
Українська сторона СЦКК повідомила про можливі провокації бойовиків 1 серпня 2017, 05:34
powered by lun.ua
Головні новини
День в АТО: 10 обстрілів, один поранений
Порошенко пропонує окремо вирішити питання омбудсмена
В Київську обладміністрацію прийшли з обшуком
ГПУ закрила справу Пашинського щодо стрілянини
Усі новини
Фото

Ветерани АТО знялись у фотосесії, щоб допомогти притулку для тварин

Кіно від Гусєва

"Темная башня", "Уровень черного" и "Червоный"...