Прокуратура ФРН розслідує порушення екс-депутатом "кримських санкцій" ЄС

У Німеччині розпочато розслідування стосовно екс-депутата Йорга Таусса у зв’язку з організацією групової поїздки в Крим.

Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Їздити в Крим не варто, а організовувати групові поїздки – злочинно. Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі. Важливий прецедент для судочинства ФРН і всього ЄС. Є рішення ЄС та санкції. Вони працюють. А хто порушуватиме - відповідатиме перед законом", - написав глава МЗС у своєму Twitter.

За даними SWR, прокуратура німецького міста Карлсруе розпочала розслідування проти Йорга Таусса, колишнього депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії у зв’язку із порушенням ним "кримських санкцій" ЄС.

Розслідування було розпочате за лютневим запитом міністерства економіки Німеччини. Як повідомляє видання Handelsblatt, за деякими даними, розслідування ведеться стосовно кількох відповідальних.

Таусс є главою організації West-Ost-Gesellschaft (WOG) у Баден-Вюртембергу, яка раніше організувала групову поїздку до анексованого Росією півострова всупереч "кримським санкціям" ЄС.

Таусс обвинувачення відкидає і стверджує, що поїздка не мала жодної "прибуткової" цілі, а отже не підлягає покаранню. У ході слідства в його домі вже було проведено обшуки.

Європейська правда