Найголовніше за день

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Вівторок, 1 серпня 2017, 21:44

Добірка найважливіших новин за 1 серпня на Українській правді.

Про ЗВТ З Канадою. Між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі.

При цьому, українська версія угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою містить помилку перекладу, яка здатна ввести в оману імпортерів канадських товарів до України.

Про Саакашвілі. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Про Пашинського. Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського щодо інциденту який стався між ним і В'ячеславом Хімікусом.

Про Гужву. Служба безпеки України виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Про Запоріжжя. Співробітники управління СБУ в Запорізькій області зранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя. Як стало відомо, слідство має дані про передачу на початку 2016 року з службових кабінетів мерії інформації на окуповану територію Донецької області.

Про Київ. Прокуратура Київщини спільно з СБУ проводить обшуки у службовців Управління інфраструктури КОДА у справі про корупцію при видачі дозволів на обслуговування приміських автобусних маршрутів.

Про мера Глухова. Поліція звинувачує мера міста Глухів Сумської області Мішеля Терещенка у тому, що він не вказав у декларації купівлю автомобіля, відповідний протокол поліції передали до суду.

Про Балуху. Кримчанина Володимира Балуха, до якого після вивішування українського прапора почали навідуватися російські силовики, окупанти хочуть посадити на 5 років.

Теми: Пашинський Саакашвілі
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