Найцікавіше: 2005. "Наша Україна" та БЮТ мріють про мегаблок 2008. Україна може не пустити в Севастополь кораблі, які відправились воювати з Грузією 2016. Росія заявила про те, що в Криму затримані українські диверсанти

2001, п'ятниця

Кернес проти Аласанії. За рішенням суду, харківська телерадікомпанія "Сімон" має виплатити 800 тисяч гривень компенсації моральної шкоди, що практично вб'є це ЗМІ. До суду подав депутат міської ради Геннадій Кернес, який образився на матеріали провідного журналіста телекомпанії Зураба Аласанію. Окрім іншого, той згадав у своєму розслідуванні інформацію про судимість Кернеса.

2003, неділя

65-річчя президента Леоніда Кучми стало святом і для багатьох ув'язнених. Близько 35 тисяч осіб підпадуть під амністію. Звільнять тих, хто відсидів половину терміну і відповідає ряду критеріїв.

2004, вівторок

– Леонід Кучма скасував указ про утворення Сумського національного університету, який мав об'єднати три сумських учбових заклади. Таке рішення стало реакцію на акції протесту студентів, які були проти об'єднання, та пішу ходу, що рушила із Сум до Києва. Кучма підкреслив, що кандидати у президенти намагаються використати ситуацію навколо сумських подій у своїй передвиборчій кампанії.

– Народні депутати з оточення кандидата у президенти Віктора Ющенка затримали особу, що вела за ним стеження. Чоловік мав при собі мікрофон направленої дії, фото- та відеотехніку. Коли викликали міліцію, у затриманого виявили посвідчення співробітника МВС України.

2005, середа

– "Я не відокремлюю себе від президента і буду поруч з ним у будь-яких політичних проектах". Прем'єр Юлія Тимошенко впевнена, що на парламентських виборах вона має об'єднати зусилля із президентською політсилою та очолити цей мегаблок.

З необхідністю створення єдиного блоку згодні й у "Нашій Україні", проте там не поспішають віддавати Тимошенко перший номер виборчого списку.

– 93,02% акцій найбільшого в Україні гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь" виставили на продаж. Стартова ціна – 10 мільярдів гривень (близько 2 мільярдів доларів). Тимошенко сподівається на суму більше 15 мільярдів гривень.

У жовтні підприємство продадуть за 24,2 мільярди гривень, це майже в 6 разів вище за ціну, сплачену за комбінат у 2004 році.

2006, четвер

– Уряд має намір відтермінувати приєднання України до Плану дії щодо членства в НАТО, заявив прем'єр Віктор Янукович. Він пояснив це необхідністю виконати рекомендації, надані Альянсом, та інформувати громадськість про переваги НАТО.

– Героїня Майдану Параска Королюк розповіла, що посивіла після рішення Ющенка про подання кандидатури Януковича на пост прем'єра. Проте рішення й далі підтримувати Ющенка вона не змінила.

2007, п'ятниця

Список Партії регіонів на дострокові вибори підтвердив неабиякий вплив на партію з боку Ріната Ахметова та його уповноваженого Бориса Колеснікова. Проте в списку з'явилася група впливу, орієнтована на Дмитра Фірташа, а також невелика команда Андрія Клюєва.

Виборчий штаб очолив Колесніков. Коли до списку ПР не потрапили перебіжчики з "помаранчевого" табору, Колесніков відповів, що переговори він не вів, і, відповідно, нікому нічого не винен.

2008, неділя

Україна погрожує Росії не пустити в Крим кораблі Чорноморського флоту РФ, які візьмуть участь у збройному конфлікті з Грузією. 9 серпня із Севастополя вийшла оперативна група кораблів ЧФ РФ, яка попрямувала до Новоросійська. У Росії відповіли, що такі погрози не відповідають російсько-українським договорам і можуть бути розцінювані як недружні стосовно РФ.

А президент Ющенко розпорядився надати Грузії гуманітарну допомогу.

2009, понеділок

– Головою правління "Укртранснафти", що забезпечує транспортування нафти через українські трубопроводи, обрали близького до Ігоря Коломойського Олександра Лазорка.

– Мер Ужгорода Сергій Ратушняк відзначився новою порцією образливих висловлювань щодо євреїв та лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка.

Раніше мер напав на дівчину, яка агітувала за "Фронт змін", проте заявив, що дівчина вдарила його першою. Міліція відкрила справу за фактом хуліганства.

– "Якщо українська влада готова мені надати українське громадянство – звичайно, за умови збереження російського громадянства – я був би дуже щасливий таке громадянство отримати", – заявив Патріарх Московський і всієї Русі Кирило після повернення з України. На думку віце-спікера Миколи Томенка, така заява може свідчити про плани ліквідувати автономію УПЦ МП, коли Патріарх Московський стає одночасно й Патріархом Київським.

2010, вівторок

Майно головного медіаресурсу опозиції в Криму, ТРК "Чорноморської", заарештовано. За інформацією керівництва телекомпанії, це відбувається в рамках "чужої" кримінальної справи.

Є проблеми і в телеканалу "Тоніс", трудовий колектив котрого просить президента Януковича захистити їх від рейдерського захоплення. За словами працівників, частина корпоративних прав телеканалу була передана власниками у заставу в забезпечення повернення кредитів. Тепер ці права можуть бути перепродані зацікавленим особам.

2011, середа

Глава МВС Анатолій Могильов за дорученням президента Віктора Януковича здійснює катування Юлії Тимошенко, заявили у "Батьківщині". Її навмисне піднімають удосвіта, привозять до суду за три години до початку засідання і тримають у кам'яному мішку.

Країни Вишеградської четвірки висловили занепокоєння ситуацією в Україні у зв'язку з арештом Тимошенко. А лідер "Свободи" Олег Тягнибок дав зрозуміти, що Тимошенко сама в усьому винна: він заявив, що якби не парламентські "тушки" і продані місця у списках, то екс-прем'єрка не опинилася б за гратами.

2012, п'ятниця

– "З політичних мотивів мене утримують у тюремній камері вже 594 дні. Проте я почуваю себе вільним і повним оптимізму". Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виступив у суді з останнім словом.

– Донецьк отримав титул найбагатшого міста України, обігнавши Київ, повідомляє "Фокус". Підприємців тут більшає, безробіття на низькому рівні, а на кожного мешканця припадає більше готелів, ресторанів, відділень банків ніж у Києві.

2014, неділя

– Під Іловайськом загинули двоє бійців "Азова". Один з них чоловік журналістки Тетяни Черновол Микола Березовий. Сили АТО продовжують звужувати сили навколо Донецька. Перекрито сполучення між Донеччиною та Луганщиною.

Звільнили п'ятьох офіцерів 72-ї бригади, які утримувалися на території РФ. Раніше Росія звинувачувала їх в злочинах проти особистості під час участі в АТО.

2015, понеділок

– Один військовий загинув та 16 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Загострення ситуації під Старогнатівкою, де по українських позиціях відкрили вогонь з важкої артилерії. Один боєць ЗСУ загинув, 9 поранені. Президент Петро Порошенко доручив проінформувати місію ОБСЄ про порушення мінських домовленостей в цьому районі.

– Міністр фінансів в уряді Азарова Юрій Колобов попросив про статус біженця в Іспанії. А колишній заступник голови групи компаній СЄПЕК Курченка Борис Тимонькін – в Німеччині. Україна просить екстрадиції їх обох.

– Господарський суд Києва відмовив Генпрокуратурі у визнанні незаконними договорів 2009 року, згідно із якими "Нафтогаз" отримав право власності на 11 мільярдів кубометрів газу "РосУкрЕнерго".

2016, середа

– Росія заявила, що затримала в окупованому Криму українських диверсантів, які хотіли прорватися через адміністративний кордон. Нібито вони готували теракти з метою дестабілізації обстановки в регіоні. Стало відомо про затримання трьох осіб. У ФСБ заявили про загибель від рук диверсантів двох російських силовиків. Російський президент Путін звинуватив Україну в тому, що вона переходить до терору.

Проте у Міноборони України спростували інформацію про українських диверсантів, назвали її провокацією і елементом гібридної війни.

– Нардепа від "Волі народу" Олександра Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук.

Його звинувачують у незаконному привласненні коштів компанії "Укргазвидобування" та завданні державі збитків на суму 1,6 мільярдів доларів.

Рустем Халілов, для УП