Суд заарештував учасника стрілянини в Дніпрі з можливістю внесення застави

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Четвер, 10 серпня 2017, 00:32

9 серпня Жовтневий суд Дніпра обрав громадянину Ізраїлю Давиду Пабілеру, підозрюваному у стрільбі, в якій загинули двоє бійців АТО, запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з правом внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

"Жовтневим районним судом міста Дніпра підозрюваному по кримінальним провадженням за статтями 263, 189 та 115 ККУ обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення залогу у розмірі 128 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

У заяві поліції не називається особа підозрюваного, однак речник поліції регіону Анна Старчевська підтвердила, що мова йде про Пабілера, передає LIGA.net.

За словами Старчевської, запобіжний захід у вигляді арешту з заставою була обрана підозрюваному в рамках кримінального провадження за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

У поліції зазначили, що суд в середу повинен був розглянути ще одне клопотання слідства про запобіжний захід Пабілеру - по ст. 115 КК (умисне вбивство), проте засідання перенесли на четвер, 10 серпня.

Раніше повідомлялося, що Пабілеру вручили два повідомлення про підозру.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинули воїн-доброволець Олексій Вагнер і колишній боєць Максим Іващук, а ще один доброволець Едмонд Саакян, відомий як адвокат, отримав поранення. І четверо нападників потрапили в лікарню.

За даними поліції, перестрілка сталася через економічні, а не кримінальні чи політичні, питання.

Відкрито провадження за статтею "умисне вбивство".

Теми: суд Дніпро
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