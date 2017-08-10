Ватажок бойовиків Захарченко заявив, що "Малоросії" не буде

314 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 03:07

Лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що "Малоросії" не буде.

Про це повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

"Вже зараз можна сказати, що назви "Малоросія" не буде, оскільки воно викликає у багатьох відторгнення", - заявив він.

При цьому, на думку Захарченко, ідея перезаснування України викликала великий інтерес громадськості.

Як відомо, 18 липня ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко запропонував створити "Малоросію" замість України. Ватажки "ЛНР" відмежувалися від цієї ідеї.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві не знали про ініціативу Олександра Захарченка створити "Малоросію".

Президент України Петро Порошенко заявив, що Захарченко й Плотницький лише транслюють меседжі, отриманні з Росії, і нагадав, що попередній їхній проект "Новоросія" на сході України зазнав краху.

Офіційний Вашингтон назвав ініціативу Захарченка не вартою коментаря, а в Євросоюзі заявили, що створення "Малоросії" суперечать меті мінських домовленостей.

Теми: Захарченко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кириленко: до заяв про "Малоросію" треба ставитися серйозно 22 липня 2017, 12:54
Муженко про заяви Захарченка: Хворі фантазії 18 липня 2017, 13:20
За проплаченими акціями стоять РФ, Захарченко, Курченко, Азаров – СБУ 15 травня 2017, 11:49
powered by lun.ua
Головні новини
Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю
Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"
Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР
Суд в Криму присудив 76-річному активісту 10 діб арешту
Усі новини
Тату

5 історій людей, які набили безглузді тату і вивели їх

Повідомте!

Ви помітили на дорозі відкритий люк, навалене сміття чи повалене дерево?