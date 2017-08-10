Штаб АТО: Перевіряється версія про причетність бійців ЗСУ до загибелі жінки

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Четвер, 10 серпня 2017, 03:44

У поліцію надійшло повідомлення про те, що військовослужбовці ЗСУ можуть бути причетні до скоєння злочину, в результаті якого був поранений чоловік і загинула жінка.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Учора, 9 серпня, до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що госпіталізовано цивільну особу, чоловіка з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, спричинене невідомою особою та жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень, яка померла у лікарні від отриманих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними подія сталася на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів ЗСУ та цивільними особами.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину. Встановлюються можливі мотиви скоєння кримінального злочину.

Командування АТО пообіцяло вживати заходів щодо об'єктивного проведення слідства.

Теми: АТО політв'язні Збройні сили
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