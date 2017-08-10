ЗМІ: У Пентагоні підготували план бомбардувань 20 об'єктів КНДР

12 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 05:37

Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених військових чиновників і двох старших офіцерів, які вийшли на пенсію.

Відзначається, що ключовим моментом в плані буде атака з бомбардувальників B-1B Lancer, які дислокуються на авіабазі Андерсен в Гуамі.

З травня "двійки" B-1B Lancer провели 11 практичних занять з відпрацювання аналогічної місії.

Як повідомляють джерела, місія передбачає, що неядерні бомбардувальники, оточені винищувачами, будуть підтримуватися супутниками, безпілотниками, літаками-дозаправниками і літаками-розвідниками.

В даний час в Гуамі розташовані шість бомбардувальників B-1B Lancer.

За словами декількох джерел, метою удару можуть стати близько двох десятків північнокорейських ракетних об'єктів, випробувальних полігонів і допоміжних об'єктів.

Телеканал повідомляє, що два чиновника США, відповідаючи на питання про план превентивного удару по КНДР, заявили, що такий варіант дійсно розглядається, але не є єдиним.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Пентагоні закликали КНДР відмовитися від дій, що призводять до "загибелі народу" 10 серпня 2017, 01:55
Маккейн застеріг Трампа від погроз, якщо він не готовий діяти 9 серпня 2017, 05:11
У КНДР заявили про плани завдати ракетного удару по території США 9 серпня 2017, 02:07
powered by lun.ua
Головні новини
Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю
Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"
Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР
Суд в Криму присудив 76-річному активісту 10 діб арешту
Усі новини
Музика і настрій

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

Сваріться правильно

9 порад психолога, як при цьому не нашкодити стосункам