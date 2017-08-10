ЗМІ: У Пентагоні підготували план бомбардувань 20 об'єктів КНДР

Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених військових чиновників і двох старших офіцерів, які вийшли на пенсію.

Відзначається, що ключовим моментом в плані буде атака з бомбардувальників B-1B Lancer, які дислокуються на авіабазі Андерсен в Гуамі.

З травня "двійки" B-1B Lancer провели 11 практичних занять з відпрацювання аналогічної місії.

Як повідомляють джерела, місія передбачає, що неядерні бомбардувальники, оточені винищувачами, будуть підтримуватися супутниками, безпілотниками, літаками-дозаправниками і літаками-розвідниками.

В даний час в Гуамі розташовані шість бомбардувальників B-1B Lancer.

За словами декількох джерел, метою удару можуть стати близько двох десятків північнокорейських ракетних об'єктів, випробувальних полігонів і допоміжних об'єктів.

Телеканал повідомляє, що два чиновника США, відповідаючи на питання про план превентивного удару по КНДР, заявили, що такий варіант дійсно розглядається, але не є єдиним.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".