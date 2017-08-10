Доба в АТО: 16 обстрілів, 1 військовий отримав бойову травму

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Четвер, 10 серпня 2017, 06:58

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті чого один український військовослужбовець отримали бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Наприкінці минулої доби, ситуація у районі проведення АТО вчергове загострилась. У порівнянні з попередніми днями, російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили кількість обстрілів. Проте ворог все частіше застосовує озброєння калібр якого перевищує 100 міліметрів і відповідно заборонений мирними домовленостями", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку до обіду терористи з селища Калинове шість разів обстрілювали українські опорні пункти з різного виду зброї.

На Приморському напрямку сепаратисти з мінометів калібру 82 мм били по позиціях ЗСУ неподалік Старогнатівки і Талаківки. 120 мм міномет бойовики застосовували в районі Водяного, Павлопіля і Гнутового.

"Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до Мінських угод, близько 21 години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки "Град" (Партизан). Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкиного і 15 поблизу Водяного", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ввечері бойовики майже дві години з різних видів зброї вели обстріл українських опорних пунктів на південних околицях Авдіївки і на шахті Бутівка.

"На постійні вогневі провокації ворога, сили АТО щоразу дають і будуть давати жорстку відповідь. Наші війська постійно перебувають у повній бойовій готовності, а морально-психологічний стан бійців дозволяє виконувати найскладніші завдання із захисту країни від агресора", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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