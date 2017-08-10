Австрія посилює контроль на кордонах через нелегальних мігрантів

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Четвер, 10 серпня 2017, 08:41

У зв’язку зі зростанням кількості нелегальних мігрантів Австрія посилює контроль над кордонами з чотирма країнами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка, повідомляє Associated Press, передає Європейська правда.

За його словами, сили поліції та армії посилюють контроль над східними та південними кордонами, на яких побільшало випадків нелегального перетину кордону мігрантами.

Заходи посиленого контролю будуть діяти на прикордонних пунктах на межі з Угорщиною, Словенією,  Італією та Словаччиною.

Міністр пояснив, такий крок необхідний, оскільки на цих коронах було перехоплено більшу ніж звичайно кількість мігрантів. Декого зупинили на прикордонних пунктах, де раніше біженців затримували рідко.  

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