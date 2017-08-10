Російські окупанти знову проводять обшуки у кримських татар

В окупованому Криму з ранку озброєні російські силовики блокують вулицю, де живуть кримські татари.

Про це в своєму ФБ написав глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля.

"У с. Новокленівка Білогірського району озброєні силовики блокують вулицю. Яка це ще спецоперація повідомлю пізніше", - написав він.

Поки жодної додаткової інформації він не привів.

У свою чергу глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що там проводяться обшуки і чергові затримання.

"У селі Учь Козь (нині - Новокленове) Карасувбазарського (нині - Білогірського) району Криму озброєні російські окупанти блокують одну з вулиць. Схоже, черговий обшук і чергове затримання", - написав він.

Адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці Facebook підтвердив, що "в будинку у мусульман обшук".

"Вулиця Чехова, 26. У будинку щонайменше четверо дітей", - уточнив він