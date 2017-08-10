СБУ радить українців не перевозити за кордон речі незнайомців

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Четвер, 10 серпня 2017, 11:38

Служба безпеки зазначає, що зросла кількість українців, яких обманом залучають до перевезення наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБ України рекомендує громадянам під час поїздки за кордон уникати спілкування з підозрілими особами та не погоджуватися перевозити будь-які речі або предмети, що вам не належать", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба зазначає, що зросла кількість випадків, коли українців обманом залучають до незаконних перевезень та розповсюдження наркотиків.

"У поточному році на території ОАЕ затримано п’ять українців за звинуваченнями у скоєнні злочинів, пов’язаних з транспортуванням та розповсюдженням наркотичних речовин. Усі вони під час перебування в Туреччині отримували від невідомих гроші за перевезення в ОАЕ медпрепаратів. Четверо з них очікують на рішення суду, одного – засуджено", - наголосили в СБУ.

Теми: СБУ
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