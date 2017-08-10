Насалик передумав призначати собі заступника

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Четвер, 10 серпня 2017, 12:21

Міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик відкликав з Кабінету Міністрів подання про призначення Володимира Євдокимова заступником міністра енергетики й вугільної промисловості.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

"Внесена у встановленому порядку в Кабінет Міністрів пропозиція з призначення Євдокимова В.А. заступником міністра енергетики й вугільної промисловості на засіданні уряду не розглядалася у зв'язку з тим, що відповідні матеріали для призначення Євдокимова В.А. за зверненням міністра енергетики й вугільної промисловості було повернуто в Міненерго", - йдеться в ньому.

Про причини відкликання  кандидатури Євдокімова не повідомляється.

Станом на 27 липня інші кандидатури на посаду заступника міністра енергетики, а також подання на звільнення заступників міністра на розгляд уряду не вносилися.

Євдокимов народився в 1972 році, в 1995 році закінчив Київський політехнічний інститут, а в 1999 році - Міжнародний університет фінансів.

У серпні 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

До призначення в НКРЕКП працював першим заступником директора ДП "Енергоринок".

Наприкінці травня Президент Петро Порошенко звільнив Євдокимова в рамках ротації членів НКРЕКП.

Євдокимов задекларував 242 251 гривню доходів за 2016 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 21 лютого Кабмін призначив заступником міністра енергетики Наталію Бойко.

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